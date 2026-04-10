Ligue 1 : Paris FC / Monaco en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 10 avril 2026 – Paris FC / Monaco en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Début de la 29ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le Paris FC qui reçoit Monaco.





Un match à suivre ce vendredi soir à 19h en exclusivité sur Ligue 1+.







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Le match de Ligue 1 entre le Paris FC et l’AS Monaco, ce soir au stade Jean-Bouin, oppose deux équipes aux dynamiques bien différentes. Promu cette saison, le club parisien réalise un exercice solide et reste sur une série positive, avec plusieurs matchs sans défaite qui lui permettent de s’éloigner de la zone rouge et d’aborder ce rendez-vous avec confiance.

En face, Monaco arrive lancé avec une impressionnante série de victoires en championnat et l’ambition de se rapprocher du podium et des places européennes. Portés par une attaque efficace et une grande régularité ces dernières semaines, les Monégasques partent favoris, mais devront se méfier d’une équipe du Paris FC accrocheuse, surtout à domicile. Ce duel s’annonce donc déséquilibré sur le papier, mais potentiellement piégeux pour Monaco.



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Paris FC / Monaco – Composition des équipes

🔵 Paris FC (composition probable) : Trapp – Traoré, Coppola, Mbow, Sangui – Munetsi, Lees-Melou, Matondo – Kebbal, Immobile, Simon.

🔵 Monaco (composition probable) : Hradecky – Kehrer, Zakaria, Faes – Teze, Camara, Bamba, Adingra – Akliouche, Balogun, Coulibaly.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Paris FC / Monaco ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 18h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Paris FC / Monaco, 29ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi soir.