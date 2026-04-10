La meilleure boulangerie de France du 10 avril 2026 : le sommaire, qui va gagner et représenter l’est de l’Île-de-France ?

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La meilleure boulangerie de France du 10 avril 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury termine son tour dans l’est de l’Île-de-France et va désigner la meilleure boulangerie de la semaine.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 10 avril 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 22ème semaine de la saison, le jury est à l’est de l’Île-de-France.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Mathieu dans le Val-de-Marne qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,6/10 (8/10 pour la première impression, 8,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).



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🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Jacob en Seine-Saint-Denis qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,9/10 (8,5/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Thibaut et Mélanie en Seine et Marne qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,8/10 (8/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi, c’est la boulangerie d’Aurélie et Nicolas en Seine et Marne qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,8/10 (9/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 7,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce vendredi soir, le jury sera dans le Val-de-Marne à la découverte des deux dernières boulangeries de la semaine.

En fin d’émission, le meilleur de la semaine sera désigné et aura le privilège de représenter l’est de l’Île-de-France pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour une nouvelle tournée gourmande à travers l’Hexagone. Comme chaque année, l’émission part à la découverte de fournils d’exception, mettant en lumière le terroir, le savoir-faire artisanal et toute la richesse du patrimoine culinaire français.

Du côté du jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi fait son arrivée aux côtés de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. Cette nouvelle saison sera aussi marquée par la participation du chef Danny Khezzar, invité à partager cette aventure unique.