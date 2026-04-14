Un Si Grand Soleil du 15 avril : Inès de retour, Yann sur le départ (résumé épisode 1901 en avance)

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Un si grand soleil du 15 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1901 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 15 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Sabine cherche ses clés, Hugo les retrouve avant d’aller faire un basket avec Yann. Sabine lui dit de demander à Yann de signer la convention de divorce : Johanna ne changera pas d’avis ! Hugo refuse, ce n’est pas son rôle. Sabine insiste et rappelle ce qu’il a fait subir à Johanna…

Claire a terminé les points sur la tête de Marc. Kira vient le chercher, Claire est rassurée. Marc dit qu’il doit passer par le commissariat pour pour porter plainte. Sur place, c’est Thierry qui s’occupe de Marc. Il raconte qu’il a été agressé chez lui, quelqu’un avait forcé sa porte. Thierry pense qu’il s’agissait d’un cambriolage ou quelqu’un qui lui en veut qui l’attendait. Marc est convaincu que c’est un cambriolage, Thierry le prend de haut. Il demande si on lui a pris quelque chose, Marc dit qu’il ne sait pas : il n’est pas encore rentré chez lui. Thierry l’accompagne avec quelqu’un de la PTS.



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Chez Midi Libre, Marie-Sophie parle à Nicolas de l’agression de Marc. Elle ne voit pas le rapport avec ses articles en cours.

Mr Sérignan est avance au cabinet, il a fait son café à Johanna. Pendant ce temps là, Yann est au basket avec Hugo. Il lui annonce qu’il va partir, marcher dans les Pyrénées pendant une dizaine de jours. Il part la semaine prochaine. Hugo lui conseille de signer les papiers du divorce avant, pour tourner la page… Il lui dit que c’est fini : Johanna ne reviendra pas.

Marc dit à Thierry qu’à première vue, on a volé que son ordinateur. Thierry pense que c’est lié à son travail, Marc est convaincu que non. Il réalise qu’on lui a volé son film Super 8, qui étant coincé dans une caméra qu’il a acheté la semaine dernière chez un antiquaire. Thierry n’y croit pas, il ne voit pas pourquoi on lui aurait volé un film vintage.

Au cabinet, Margot remarque que Sérignan drague Johanna. Elle fait mine de ne pas avoir remarqué mais finit par avouer qu’il est charmant. Yann lui envoie un sms, il veut savoir s’il peut venir chercher le reste de ses affaires. Elle accepte. Yann rentre dans l’appart, submergé par les souvenirs. Il récupère deux gros sacs et il repart avec les clés au lieu de les laisser à Johanna !

Sérignan retrouve son employée : c’est Inès ! Il salue son esprit d’initiative.

Kira aide Marc à ranger son appartement. Marc est surpris que le mec n’ait volé que son ordi et le film. Kira lui demande s’il a dit la vérité sur le contenu de son ordinateur… Marc lui assure que oui, il pense que l’ordinateur a été volé pour faire diversion : ce qui l’intéressait c’était le film ! Il demande à Kira de lui envoyer son enregistrement du visionnage pour revoir les images. Elle lui envoie.

Thierry est avec Becker, il lui parle de la plainte de Marc Mourre. Il lui parle du vol de son ordinateur alors que Marc annonce qu’il n’y avait rien dedans. Thierry traite Marc de « fouille merde » et dit qu’il a du se mettre des gens à dos ! Becker le recadre, ce n’est pas parce qu’il n’aime pas les journalistes qu’il ne faut pas enquêter sérieusement. Il lui dit d’explorer toutes les pistes.

Inès retrouve son père, Gary. Elle dit qu’elle était au téléphone avec sa mère, qui s’éclate désormais dans une prépa à Nice. Gary fait désormais de la location de voiliers. Il l’interroge sur son nouveau job, elle dit que Guillaume Sérignan est super cool. Ça ne fait qu’un mois et il lui fait déjà confiance. Gary est content pour elle et il est ravi qu’elle reste à Montpellier. Elle propose un dîner avec Enric vendredi soir.

Dimitri dîne chez Claire quand Kira rentre. Elle lui demande des nouvelles de Marc. Kira parle du cambriolage et de l’agression, elle dit qu’on lui a volé un film Super 8 qu’il avait acheté chez Dardel… Dimitri comprend que c’est lié aux Beaulieu, il s’en va précipitamment. Dehors, Dimitri appelle José. Il lui laisse un message pour lui dire qu’il doit le rappeler au plus vite…

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Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.