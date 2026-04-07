Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Criquebeuf-sur-Seine après le passage du chef ? (7 avril)

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Cauchemar en cuisine, restaurant Le Clin Foc à Criquebeuf-sur-Seine le 7 avril 2026 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Laurence et David dans leur restaurant à Criquebeuf-sur-Seine.





Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !







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En avril 2025, soit il y a un an, Philippe Etchebest s’est rendu au restaurant le Clin Foc, où il a fait la connaissance de Laurence, David et Martine.

Après la première diffusion l’été dernier, le restaurant était toujours ouvert et les avis globalement bons. Mais malheureusement, aujourd’hui le restaurant a fermé ses portes ! C’est la mairie de Criquebeuf-sur-Seine qui doit récupérer les lieux cette année. Echec donc pour l’intervention de Philippe Etchebest, qui n’a pas suffit à sauver ces restaurateurs de la faillite.



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Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur M6+.