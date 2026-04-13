Plus belle la vie spoiler : Ulysse découvre la vérité sur Idriss ! (14 avril 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 14 avril 2026 – On peut dire que les choses vont avancer concernant le meurtre de Fabrice Gallieni demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, Ulysse va découvrir ce que cache Idriss depuis le début !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Félix face au verdict, Ariane fait une découverte, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

Alors que Gabriel comprend que Ulysse a simulé son malaise pour gagner du temps, il accepte de l’arrêter une journée afin qu’il ait le temps d’enquêter. Et pour cause, Luna a découvert dans les fichiers copiés par Gabriel que Fabrice avait envoyé un mail à sa femme, Diane, deux jours avant sa mort : « Il faut qu’on parle. Comment tu as pu faire une chose pareille ? ». Un mail auquel Diane n’a pas répondu mais qui laisse penser qu’elle avait un amant et que Fabrice l’avait découvert…

Plus tard, Gabriel tente de faire parler Diane Gallieni mais quand il évoque des soucis dans leur couple, elle se braque et s’en va. Gabriel retrouve Ulysse, qui lui annonce qu’il a fait une découverte choc : dans les patients de Diane, Myriam Salem, la mère d’Idriss ! Et la médecin avait noté que son fils l’accompagnait à chaque consultation. Idriss et Diane se connaissent donc et ils ont volontairement caché ça pendant l’enquête et au procès.



Publicité





Ulysse avance alors à Gabriel sa théorie : Diane Gallieni avait une liaison avec Idriss. Le flic aurait pu tuer le médecin avec le couteau qu’il a fait mine de retrouver chez Félix pendant la perquisition ! Ulysse a chargé de Luna de vérifier, en piégeant Idriss. Celle-ci fait mine de vouloir enterrer la hache de guerre et quand il a le dos tourné, elle regarde dans son téléphone… Ulysse assure à Gabriel que si leur liaison est confirmée, il n’hésitera pas à le révéler lors du procès afin de fragiliser l’accusation et semer le doute dans la tête des jurés.