« Lockerbie – attentat en plein vol » : votre nouvelle série ce soir sur M6 (28 avril 2026)

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« Lockerbie – attentat en plein vol » du 28 avril 2026 – Ce samedi soir, M6 lance la nouvelle série inédite « Lockerbie – attentat en plein vol ». Au programme ce soir, les deux premiers épisodes.





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







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Présentation de la série

Le 21 décembre 1988, le vol 103 de la Pan Am, assurant la liaison entre Londres et New York, est frappé par un attentat peu après son décollage. Une bombe explose alors que l’appareil survole la ville écossaise de Lockerbie, faisant 243 morts parmi les passagers, 16 membres d’équipage et 11 victimes au sol. Dans la catastrophe, Jim Swire perd sa fille Fiona et s’engage dès lors dans une lutte déterminée pour faire éclater la vérité et établir les responsabilités.

« Lockerbie – attentat en plein vol » du 28 avril 2026 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 1

Le 21 décembre 1988, le vol 103 de la Pan Am reliant Londres à New York est frappé par un attentat peu après son décollage. Une bombe explose alors que l’appareil survole la ville écossaise de Lockerbie, causant la mort de 243 passagers, 16 membres d’équipage et 11 personnes au sol. Parmi les victimes se trouve Flora Swire. Son père, Jim Swire, bouleversé par le drame, se lance dans un combat acharné pour faire toute la lumière sur les circonstances de la catastrophe et identifier les responsables.



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Saison 1 – épisode 2

En mai 1990, Jim poursuit sans relâche son combat pour faire éclater la vérité et obtenir justice. Déterminé, il met lui-même à l’épreuve les dispositifs de sécurité de l’aéroport, révélant au passage de nombreuses failles. Parallèlement, deux suspects sont mis en accusation pour l’attentat, soupçonnés d’appartenir aux services secrets libyens.

Saison 1 – épisode 3

Douze ans après la tragédie, le procès de Lockerbie s’ouvre enfin à Utrecht, aux Pays-Bas. Les témoignages, d’une intensité bouleversante, contraignent Jane Swire à quitter la salle d’audience. Malgré des années d’attente, Jim en vient à douter de la solidité des preuves présentées contre les suspects.

Saison 1 – épisode 4

Les doutes s’intensifient dans l’esprit de Jim. Les éléments du dossier se recoupent et semblent désormais plaider en faveur de l’innocence des deux hommes. En mars 2002, malgré les réticences de ses proches, il choisit d’entrer en contact avec Abdelbaset al-Megrahi, condamné à la perpétuité, dans l’espoir de mieux comprendre la vérité. Cette démarche l’éloigne peu à peu de sa famille.

Saison 1 – épisode 5

Août 2009. Plus de vingt ans après l’attentat, Jim est profondément déstabilisé : Abdelbaset al-Megrahi renonce à faire appel en échange d’une libération pour raisons médicales. L’ancien détenu est alors immédiatement rapatrié en Libye. Face à cette situation, Jim voit s’éloigner l’espoir de découvrir un jour toute la vérité sur la mort de sa fille.

Avec Colin Firth (Jim Swire), Catherine McCormack (Jane Swire), Sam Troughton (Murray Guthrie), Ardalan Esmaili (Abdelbaset al-Megrahi), Rosanna Adams (Flora Swire), Claire Brown (Ellen Walker), Harry Redding (William Swire), et Jemma Carlton (Cathy Swire)