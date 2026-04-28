« Tchernobyl, une tragédie sans fin » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (28 avril 2026)



Publicité





« Tchernobyl, une tragédie sans fin » au programme TV du mardi 28 avril 2026 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Tchernobyl, une tragédie sans fin ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







Publicité





« Tchernobyl, une tragédie sans fin » : présentation

Le 26 avril 1986, l’explosion du réacteur n°4 de Tchernobyl, en Ukraine alors soviétique, provoque la pire catastrophe nucléaire de l’Histoire, contaminant une grande partie de l’Europe. Quarante ans plus tard, ses conséquences restent préoccupantes, d’autant que la guerre en Ukraine ravive les risques autour du site.

Pour cet anniversaire, France Télévisions propose une programmation spéciale, portée notamment par la série documentaire Tchernobyl, une tragédie sans fin de David Korn-Brzoza. Archives, témoignages et documents inédits retracent cette catastrophe aux effets durables, y compris en France.



Publicité





Quelques secondes de chaos, des mois de mensonges, et une menace qui persiste : Tchernobyl demeure un danger majeur pour l’Europe, entre héritage radioactif et tensions actuelles.