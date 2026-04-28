« A priori » du 28 avril 2026 : le final de la saison 2 ce soir sur France 3



Publicité





« A priori » au programme TV du mardi 28 avril 2026 – Ce mardi soir, France 3 diffuse le final de la saison 2 inédite de la série « A priori ». Une série portée par Florent Manaudou et Lucia Passaniti.





A voir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Vos épisodes du 28 avril 2026

Épisode 9 – A priori, elle n’avait pas le pied marin

Dans un port de plaisance, Iris et Jim enquêtent sur la mort d’une riche propriétaire de voilier, retrouvée noyée près de son embarcation. Elle s’apprêtait à lever l’ancre… mais tentait-elle d’échapper à quelque chose ?

Épisode 10 – A priori le taureau l’a tuée

Aux abords de la Camargue, Iris et Jim se penchent sur la mort d’une éleveuse de taureaux. Leur enquête les mène au cœur de secrets familiaux particulièrement lourds… De son côté, le reste de la brigade doit faire face à un pirate informatique qui sème le trouble au commissariat.



Publicité





« A priori » – rappel de la présentation de la saison 2

Après le succès de la première saison, l’équipe du commissariat reprend du service sans Victor, qui a choisi de prolonger ses vacances après sa promotion. Un nouveau venu, Jim, policier à la fois charismatique et mystérieux, intègre la brigade et ne laisse pas Iris indifférente. Sous le soleil du Sud, les enquêtes, d’abord perçues comme simples, se révèlent rapidement bien plus complexes, tandis que les liens entre les membres de l’équipe se renforcent au fil des affaires. En parallèle, chacun cherche à trouver sa place : Pauline et Ryem dans leur relation, David auprès de ses enfants, Nesrine dans ses ambitions, et Jules, irrésistiblement attiré par le danger. De son côté, la commissaire Janvert doit prendre des décisions délicates pour protéger son équipe, tandis qu’Iris poursuit sa quête sur ses origines, au risque de réveiller des secrets profondément enfouis.

Le casting

Avec Florent Manaudou (Jean-Mathieu Alberti,dit Jim), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules Ventroni), Didier Constant (Fifi)

Avec la participation de Bruno Salomone (Victor Montagnac)