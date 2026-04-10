Tennis Monte-Carlo : Auger-Aliassime / Sinner en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Tennis Monte-Carlo ATP – le match Auger-Aliassime / Sinner en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce vendredi après-midi. Le numéro 2 mondial Yannik Sinner affronte le canadien Félix Auger-Aliassime en quart de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.





Un match à suivre ce soir à partir de 14h10 sur Eurosport.







Publicité





Le Masters 1000 de Monte-Carlo offre aujourd’hui un quart de finale de haut niveau entre Félix Auger-Aliassime et Jannik Sinner. Le Canadien, tête de série n°6, réalise une semaine solide sur le Rocher avec plusieurs victoires convaincantes, même si la terre battue n’est pas sa surface de prédilection. En face, Sinner, n°2 mondial, arrive en pleine confiance après une série impressionnante de succès et une domination globale sur le circuit ces dernières semaines.

Sur le papier, l’Italien part nettement favori : il mène 4-2 dans leurs confrontations et semble mieux armé pour les longs échanges imposés par la terre battue. Auger-Aliassime devra s’appuyer sur la qualité de son service et sa capacité à écourter les points pour espérer rivaliser. Mais face à la régularité et à la confiance actuelle de Sinner, le défi s’annonce de taille. Tous les indicateurs penchent en faveur de l’Italien, même si le Canadien a les armes pour rendre ce duel plus accroché qu’attendu.



Publicité





ATP Monte-Carlo le match Auger-Aliassime / Sinner en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 14h10.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Auger-Aliassime / Sinner, quart de finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, un match à suivre ce soir sur Eurosport.