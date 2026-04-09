Lucie Lucas rejoint le casting de « Demain nous appartient »

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La série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » s’apprête à accueillir un nouveau visage bien connu du public. En effet, Lucie Lucas a débuté les tournages cette semaine à Sète, pour le plus grand plaisir des fans.











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Révélée au grand public grâce à son rôle emblématique dans « Clem », l’actrice incarnera Astrid Kiegel, un personnage haut en couleur qui promet de ne pas passer inaperçu.

Astrid débarque à Sète comme une véritable tornade : souriante, libre et déterminée à croquer la vie à pleines dents. Après un électrochoc qui l’a poussée à tout remettre en question, elle a choisi de tourner la page pour embrasser une nouvelle existence, plus saine, épanouie et résolument tournée vers le bio. Entrepreneuse inspirante, danseuse insatiable et amie sans faille, son énergie communicative ne laisse personne indifférent.

Mais derrière ce sourire radieux se cache une femme au passé mystérieux. Pourquoi a-t-elle tout quitté pour recommencer à zéro ? Et surtout… que signifient ces regards furtifs qu’elle lance parfois derrière elle ? Autant de zones d’ombre qui devraient rapidement intriguer les habitants de Sète… et les téléspectateurs.



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Heureusement, Astrid pourra compter sur le soutien de ses nouvelles amies : Chloé, Victoire, Audrey et Erica, qui l’aideront à trouver sa place dans la ville.

Ne manquez pas l’arrivée de Lucie Lucas dans « Demain nous appartient », à partir du début du mois de juin sur TF1.