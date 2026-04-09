Tennis Monte-Carlo : Alcaraz / Etcheverry en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Monte-Carlo ATP – le match Alcaraz / Etcheverry en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce jeudi après-midi. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte l’argentin Tomás Martín Etcheverry en 8ème de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.





Un match à suivre ce soir à partir de 15h30 sur Eurosport.







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Le Masters 1000 de Monte-Carlo propose aujourd’hui un duel intéressant entre Carlos Alcaraz et Tomás Martín Etcheverry en huitièmes de finale. Le n°1 mondial, tenant du titre sur le Rocher, a parfaitement lancé sa campagne en écrasant Sebastián Báez lors de son entrée en lice, ne concédant que quatre jeux. Sur une surface qu’il affectionne particulièrement, l’Espagnol semble déjà dans le rythme après une saison 2025 exceptionnelle sur terre battue.

En face, Etcheverry, solide terrien et actuel top 30, arrive avec confiance après deux victoires convaincantes dans le tournoi, dont une remontée en trois sets au tour précédent. Habitué aux longs échanges, l’Argentin possède les armes pour rivaliser sur cette surface, mais il part clairement outsider face à un Alcaraz supérieur dans tous les compartiments du jeu et déjà vainqueur de leur unique confrontation. Le défi s’annonce donc immense pour Etcheverry, qui devra livrer un match quasi parfait pour espérer inquiéter le grand favori espagnol.



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ATP Monte-Carlo le match Alcaraz / Etcheverry en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 15h30.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Etcheverry, 8ème de finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, un match à suivre ce soir sur Eurosport.