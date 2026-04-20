« Mariés au premier regard » du 20 avril 2026 : des tensions entre Julie et Mathieu ce soir dans l’épisode 9 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

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« Mariés au premier regard » du 20 avril 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Julie et Mathieu, Jenna et Laurent, ainsi qu’Estelle et Stéphane.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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« Mariés au premier regard » du 20 avril, au programme ce soir

Jenna et Laurent partent en voyage de noces. Et Jenna finit par s’ouvrir à son mari, le rapprochement s’opère et ils s’embrassent !

Pour Julie et Mathieu, c’est le retour à la réalité après leur mariage et leur voyage de noces. Et les premières tensions apparaissent, à tel point que les expertes doivent intervenir. Arriveront-ils à dépasser leurs différents ?



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Estelle et Stéphane se préparent avant leur mariage à Gibraltar. Et Stéphane se heurte au caractère fort de sa mère, qui refuse d’assister au mariage de son fils au premier regard.

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 10

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo

"Ça me fait ch**r de pleurer encore."

Renversement inattendu pour deux couples dans Mariés au premier regard. 👀#MAPR, lundi 20 à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/03ND6qIYhY — M6 (@M6) April 17, 2026

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.