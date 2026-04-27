« Mariés au premier regard » du 27 avril 2026 : ce qui vous attend ce soir dans l’épisode 10 sur M6 (extrait vidéo)

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« Mariés au premier regard » du 27 avril 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Julie et Mathieu, Jenna et Laurent, ainsi qu’Estelle et Stéphane.


Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+

« Mariés au premier regard » du 27 avril 2026 : ce qui vous attend ce soir dans l'épisode 10 sur M6 (extrait vidéo)
© IA / M6


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« Mariés au premier regard » du 27 avril, au programme ce soir

Pour Estelle et Stéphane, il est temps de se dire oui à Gibraltar. Après leur mariage, ils vont faire connaissance et se prêter au jeu des photos avant de rejoindre leurs familles pour leur soirée de mariage.

Pour Mélanie et Antoine, et Lucile et Alexandre, les premiers pas sont bien différents ! Pour Lucie et Alexandre, l’évidence et l’attirance se confirme. Mais pour Mélanie et Antoine, c’est toujours plus timide et ils sont clairement sur la réserve.


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« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 10

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.

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