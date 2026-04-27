« Alter Ego » du 27 avril 2026 : le final de la saison 1 ce soir sur TF1

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« Alter Ego » au programme TV du lundi 27 avril 2026 – Ce lundi soir, TF1 diffuse le final de la saison 1 de la série « Alter Ego », avec Eric Cantona et Bruno Sanches dans les rôles principaux. Au programme, les deux derniers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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Vos épisodes du 27 avril 2026

Episode 5 : Batista mène l’enquête sur le meurtre d’une employée du Muséum d’Histoire naturelle. Très vite, il découvre qu’il s’agit de la maîtresse de Pierre… le mari de sa fille, Lyna. Les soupçons se portent alors sur Pierre, qui venait tout juste d’apprendre la grossesse de la victime. Pour assurer sa défense, Batista fait appel à Samy. Mais lorsque l’avocat parvient à prouver l’innocence de Pierre, l’affaire bascule : Lyna devient à son tour la principale suspecte. Samy et Batista se retrouvent alors engagés dans une course contre la montre pour établir son innocence.

Episode 6 : Le corps d’un directeur de club de plongée est retrouvé au large des calanques. Batista s’oriente rapidement vers un suspect principal : un ancien nageur olympique au charisme certain, qui sollicite Samy pour assurer sa défense. Mais à mesure que l’enquête progresse, l’avocat se retrouve confronté à un véritable cas de conscience. Parallèlement, Lyna commence enfin à se rapprocher de son père.



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« Alter Ego » : rappel de la présentation

Joseph Batista, policier discret et humain, revient à Marseille après trente ans à Paris pour rencontrer sa fille Lyna, juge d’instruction qui lui en veut pour son absence, et son petit-fils.

Il croise Samy Kaddourian, avocat brillant mais débordé, père célibataire de trois enfants, qui défend souvent ceux que Batista veut arrêter.

Opposés mais guidés par la même quête de justice, ils apprennent peu à peu à se connaître… jusqu’à devenir des alter ego.

Personnages et interprètes

Avec : Eric Cantona (Joseph Batista), Bruno Sanches (Samy Kaddourian), Adèle Galloy (Lyna Rochefort), Juliet Lemonnier (Pamela Moreau), Maxence Danet-Fauvel (Berthier), Céline Groussard (Linda Kaddourian), Roby Schinasi (Pierre Lalande), Salomé Benamo-Lacène (Jeanne Kaddourian), Adam Racouchot (Cristiano Kaddourian), Pierre Cévaër (Braqueur), Noémie Chicheportiche (Vendeuse), Diane Robert (Léa), Zoé Laïb (Fanny), Julien Crampon (Bastien), Pierrick Grillet (Jules), Marie Champion (Margot), Sara Louis (Sylvie), Anne-Marie Ponsot (Mireille)