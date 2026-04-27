Audiences 26 avril 2026 : « Inspecteur Barnaby » leader devant « Papy fait de la résistance »

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Audiences 26 avril 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir la nouvelle saison inédite de la série « Inspecteur Barnaby », qui a été suivie par 2,79 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.


C’est loin devant France 2 avec la rediffusion du film culte « Papy fait de la résistance », qui a été suivi par 2,51 millions de téléspectateurs pour 14,7% de pda.

Audiences 26 avril 2026 : « Inspecteur Barnaby » leader devant « Papy fait de la résistance »
Capture FTV


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Audiences 26 avril 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la rediffusion du film « Fast & Furious : Hobbs and Shaw », qui a intéressé 2,28 millions de téléspectateurs pour 15,1% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Capital », qui a captivé 1,95 million de téléspectateurs pour 12,1% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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