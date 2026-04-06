Un Si Grand Soleil du 7 avril : Dimitri prend la fuite, les Beaulieu mentent à Thierry (résumé épisode 1895 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 7 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1895 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 7 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dimitri prend la fuite chez les Beaulieu, Jeanne le rattrape et tire avec son fusil. Dimitri prend une balle dans les fesses mais il réussit quand même à monter en voiture et partir !

Dimitri trouve refuge chez Claire, qui le soigne. Il prétexte un accident de chasse, Claire lui dit qu’il a de la chance que ça se soit logé dans la partie charnue de la fesse. Claire n’y croit pas mais ne pose pas de question… Elle doit le recoudre, il promet de lui raconter ensuite.



Publicité





La police débarque chez les Beaulieu quand Henri reproche à Jeanne d’avoir tiré sur ce type. Henri est inquiet, Jeanne lui dit de se taire. Thierry dit qu’on leur a signé des coups de feu dans leur rue. Jeanne dit ne rien avoir entendu, Henri parle de pétards. Thierry les interroge sur le volet extérieur, Henri dit avoir perdu ses clés et avoir du le casser pour entrer. Thierry insiste pour jeter un coup d’oeil à l’intérieur, ils refusent et lui demande de partir. Thierry leur dit de ne pas hésiter à les rappeler s’ils ont un problème…

Claire fait des recommandations à Dimitri, qui doit faire attention à la septicémie. Il la remercie de prendre des risques pour lui. Il a peur de s faire choper mais Claire lui dit qu’il a aussi pris des risques pour elle : elle lui doit bien ça.

A l’hôpital, Alain interroge Clémence sur le vol d’opioïdes. Elle dit avoir fait son enquête mais ça n’a rien donné, elle pense que c’est chercher une aiguille dans une botte de foin. Alain trouve qu’elle minimise… Il dit avoir demandé aux infirmiers de rentrer les chariots dans les chambres.

Chez Midi Libre, Nicolas demande à Kira de préparer un topo sur Guillaume Sérignan, qu’ils doivent interviewer pour le prochain podcast. Il va seul s’occuper de l’interview d’Elisabeth Bastide ! Kira dit à Marc qu’il a trouvé le moyen de se retrouver seul avec Elisabeth… Marc dit que ce n’est pas leurs histoires.

Dimitri remet les appareils photos volés à José. Il dit que ça s’est bien passé, il n’y avait rien… Mais José remarque qu’il boite, il veut savoir ce qui s’est passé. José dit s’être fait tirer dessus par les proprios mais ils n’ont pas vu son visage. José le menace : il n’a pas intérêt à le balancer !

A l’hôpital, David se plaint à Claire le nouveau protocole. Claire espère que ça sera temporaire. Pendant ce temps là, Clémence est avec la directrice, qui lui demande un planning revisité pour réduire les dépenses… Clémence est septique. Elle souffre encore du dos et prend encore un médicament.

Elisabeth a fini son interview avec Nicolas, il lui dit qu’elle a don et qu’elle a été parfaite. Il parle de son paradoxe : elle se fiche d’être aimée mais on ne peut pas s’empêcher de l’admirer. Il a un cadeau pour elle : une édition originale de Paul Eluard. Elisabeth l’invite à un apéritif dinatoire chez elle, avec sa femme. Nicolas accepte mais dit que sa femme ne sera pas dispo.

Clémence achète une salade à Flore, qui s’inquiète pour elle. Elle dit traverser une période contraignante, elle doit réduire les coups de fonctionnement de son service… Elle va se mettre à dos toute son équipe. Flore lui demande si elle regrette d’être cheffe de service, elle dit que non car elle s’en doutait.

Thierry enquête sur les Beaulieu. Il dit à Becker qu’ils ont eu un signalement de deux coups de feu tirés chez les Beaulieu. Becker demande s’il y a eu des victimes, Thierry dit que non et les Beaulieu lui ont parlé de pétards. Thierry trouve que ça sonnait faux. Il veut retourner sur place, Becker lui donne son feu vert.

Elisabeth écoute de la musique et lit le livre de Paul Eluard quand Alain rentre. Il remarque l’édition originale, elle dit que c’est un cadeau de Nicolas. Alain ne semble pas apprécier, d’autant qu’elle dit avoir invité Nicolas jeudi…

Thierry retourne chez les Beaulieu. Il fait des photos de loin… Un chien aboie, il le guide vers une trace de sang ! Thierry appelle Hugo pour qu’il vienne.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : 2 grands retours, Charles inquiet, les résumés jusqu’au 24 avril 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.