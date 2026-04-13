Un Si Grand Soleil du 14 avril : l’agression de Marc, Henri détruit le film ! (résumé épisode 1900 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 14 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1900 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 14 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Alix a fait changer la serrure de la boutique, Ulysse est ravie mais elle lui fait remarquer que ça a coûté 800 euros ! Il pense qu’elle va se faire rembourser mais elle dit avoir 400 euros de franchise et elle s’inquiète au sujet de Becker. Ulysse pense que ses soucis viennent de José, qui n’est pas clean… Elle lui dit d’arrêter de flipper.

Becker reçoit un appel d’Alain pour faire du vélo en fin de journée. Il lui demande si Elisabeth a refait des siennes avec le journaliste, Alain dit qu’il a laissé couler. Becker ne peut pas pour le vélo, il a trop de travail. Il parle à Alain d’Alix, qui était au commissariat la veille pour un cambriolage dans sa boutique. Alain pense que ça arrive à tout le monde mais Clément trouve ça louche… Elle ne s’est rien fait voler !



Publicité





Nicolas est en voiture avec sa femme, qui regrette qu’il ne soit pas venu au vernissage. Il ne l’écoute qu’à moitié… Il repense à Elisabeth, qui l’a recalé la veille. Sa femme le confronte, elle le trouve ailleurs. Il dit être absorbé par le travail.

Chez L Cosmétiques, Muriel interroge Elisabeth sur le pré-montage du podcast. Elle lui dit qu’elle avait raison : Fourneau lui a fait une déclaration d’amour hier soir et elle l’a éconduit ! Il est resté courtois, ça l’a mise mal à l’aise. Muriel pensait qu’Elisabeth se doutait qu’il avait des sentiments. Elle assure que non, elle pensait qu’il s’agissait juste d’un jeu de séduction et elle se sent nulle, elle a honte. Et elle va être gênée de le croiser.

Henri planque dans sa voiture devant chez Marc. Il le voit sortir et retrouver Kira, ils partent en voiture. Henri sort alors et récupère un pied de biche dans son coffre…

A l’hôpital, Clémence est avec Alain. Elle fait tomber son sac, Alain remarque la boite de médicaments… Il tape le nom sur son ordinateur et découvre que c’est un anti-douleur. Il revient la voir et demande à lui parler. Il la confronte, il demande qui lui a prescrit. Elle dit que c’est elle-même, elle en prend depuis quelques jours. Alain dit qu’il faut un suivi, il y a un risque de dépendance et elle risque une sanction disciplinaire, voir la suspension. Clémence lui dit qu’il n’a qu’à la dénoncer !

En voiture, Marc et Kira préparent leur interview. Mais Marc réalise qu’il a oublié son appareil photo, il décide de faire demi tour. Marc dit à Kira qu’il en a pour 5 minutes, elle l’attend dans la voiture.

Claire vient parler à Clémence, elle est sur le planning pour un jour où elle avait demandé à être off. Clémence l’envoie sèchement balader. Claire ne comprend pas, Clémence s’excuse et lui dit qu’elle passera la voir plus tard.

Kira s’inquiète, Marc n’est pas revenu. Elle l’appelle mais elle tombe sur son répondeur. Elle décide de monter voir, elle découvre la porte ouverte et Marc au sol, inconscient ! Il reprend connaissance mais il a la tête en sang. Elle appelle les secours.

Flore vient voir Alain avec un panier de fruits et légumes. Alain lui demande comment elle trouve sa mère, Flore dit qu’elle semble aller mieux… Flore comprend qu’Alain s’inquiète. Pendant ce temps là, Elisbabeth reçoit un appel de Nicolas. Il dit avoir été maladroit, il ne sait pas ce qu’il lui a pris. Elisabeth propose de laisser tout ça derrière eux. Nicolas espère qu’ils resteront bons amis, Elisabeth assure que oui. Et ils se verront dans un mois pour la soirée de lancement du podcast.

A l’hôpital, Claire vient voir Kira pour la rassurer. Marc va bien, les médecins vont le garder pour la nuit. Elle lui demande si elle sait ce qui s’est passé, Kira dit que Marc lui a dit avoir été assommé, elle a trouvé l’appartement sans dessus dessous.

Elisabeth est chez elle quand elle reçoit le lien du montage final du podcast. Alain rentre, elle ferme l’ordinateur. Elle réouvre quand Alain va prendre sa douche…

Henri Beaulieu détruit le film du Super 8 et y met le feu ! Jeanne le rejoint et lui demande d’arrêter, elle dit que ça va leur porter malheur !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : une mort choc, Johanna avance, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.