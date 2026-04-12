« Super-Héros malgré lui » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (12 avril 2026)

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« Super-Héros malgré lui », c’est le film qui vous attend ce dimanche 12 avril 2026 sur TF1. Un film de et avec Philippe Lacheau aux côtés de Julien Arruti, Tarek Boudali, Elodie Fontan, ou encore Chantal Ladesou.


A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de TF1+.

« Super-Héros malgré lui » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (12 avril 2026)
Capture TF1


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« Super-Héros malgré lui » : histoire, résumé

Apprenti comédien depuis des années, Cédric finit par obtenir le rôle principal dont il a toujours rêvé : celui d’un super-héros. Mais tout bascule lorsqu’un accident de la route lui fait perdre la mémoire. À son réveil, persuadé d’être un véritable super-héros, il se lance dans une mission qu’il croit essentielle…

Casting

Avec : Philippe Lacheau (Cédric), Julien Arruti (Seb), Tarek Boudali (Adam), Elodie Fontan (Eléonore), Alice Dufour (Laure), Chantal Ladesou (la productrice)


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VIDÉO bande-annonce

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