« Mystères au paradis » du 5 avril 2026 : lancement de la saison 3 ce soir sur France 3

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« Mystères au paradis » au programme TV du dimanche 5 avril 2026 – Ce dimanche soir, France 3 diffuse deux épisodes inédits de la saison 3 de la série « Mystères au paradis ».





A voir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







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Mystères au paradis, vos épisodes inédits du 5 avril 2026

Épisode 1 : Le fleuve de la discorde

Le corps d’un homme est retrouvé dans sa voiture, repêchée au fond du fleuve. Comme ce cours d’eau marque la frontière entre le Devon et les Cornouailles, les polices des deux comtés se livrent une bataille de juridiction pour mener l’enquête.

Épisode 2 : L’ennemi intime

Une jeune femme, ancienne camarade de classe de Kelby, reçoit sur son téléphone des menaces de mort envoyées par un mystérieux harceleur. Les soupçons se tournent rapidement vers son ex-compagnon, récemment libéré de prison.



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Le casting

Avec Kris Marshall (Inspecteur Humphrey Goodman), Sally Bretton (Martha Lloyd), Zahra Ahmadi (Sergent Esther Williams), Dylan Llewellyn (Agent Kelby Hartford), Felicity Montagu (Margo Martins), Melina Sinadinou (Zoe Williams), Barbara Flynn (Anne Lloyd), Jamie Bamber (Archie Hughes)