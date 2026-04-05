« Super Mario Bros le film » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (5 avril 2026)

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« Super Mario Bros le film », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 5 avril 2026 sur TF1.


A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.

« Super Mario Bros le film » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (5 avril 2026)
Capture TF1


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« Super Mario Bros le film » : histoire

Mario et Luigi, deux frères plombiers à la vie tranquille, voient leur quotidien basculer lorsqu’une inondation menace de submerger leur ville. Incapables de rester les bras croisés, ils tentent d’intervenir, mais sont aspirés dans un étrange tunnel qui les sépare. Tandis que Luigi est capturé par le redoutable Bowser, Mario se retrouve au Royaume Champignon, où il s’allie à la princesse Peach pour affronter leur ennemi commun et sauver son frère.

Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.


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« Super Mario Bros le film » c’est ce dimanche soir sur TF1 et TF1+.

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