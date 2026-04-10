Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 6 du 10 avril 2026)

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Pékin Express du vendredi 10 avril 2026, éliminé – C’est parti pour la sixième étape de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Les binômes sont au sud-ouest de la Chine, le Yunnan, province frontalière du Tibet, qui abrite plus de 25 groupes ethniques minoritaires.











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Et sans GPS et avec seulement 1% de la population qui parle anglais, la course s’annonce compliquée ! Florent et Brigitte, qui étaient derniers de l’étape suivante qui n’était pas éliminatoire, découvrent leur handicap : un service à thé complet de porcelaine de Chine à porte tout au long de l’étape sans jamais rien faire tomber sinon ce sera 3min de pénalité !

L’étape débute avec une mission. Et les binômes découvrent tout de suite le souci de la barrière de la langue. Les 3 premiers binômes à rejoindre Stéphane se qualifient pour l’épreuve d’immunité : Thelma et Claire arrivent les premières, suivies de près par Jade et Joey, puis Laurent et Frédéric.

La balise annonce la fin de la course pour la journée. Place à la recherche de logement. Mais sans pouvoir communiquer en anglais, c’est très très compliqué ! Tous finissent quand même pas trouver des locaux prêts à les accueillir.



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Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit de tir à l’arc et de jeu de l’oie. Et c’est finalement Laurent et Frédéric qui remportent la victoire et l’immunité.

C’est parti pour la dernière partie de la course avec le retour du Quizz Express, avec des questions de culture générale sur la Chine. Chaque bonne ou mauvaise réponse pourra faire basculer le classement.

Et c’est Sébastien et Julien qui remportent cette étape et l’amulette ! Thelma et Claire sont 2èmes, Anthony et Anna 3èmes.

Et le binôme éliminé est…

Sans surprise, Florent et Brigitte sont derniers. C’est Héléna et Anthony qui sont avant-derniers. Ils font donc le duel final : Héléna y va face à Florent. Florent n’a plus qu’un petit plateau avec 4 tasses. Et c’est Florent qui réussit le premier la mission ! Il trouve rapidement une voiture et file vers l’arrivée. Florent est coincé dans les bouchons tandis qu’Héléna est abandonnée par son chauffeur.

Ça se joue à pas grand chose mais c’est Héléna qui arrive la première et qualifie son équipe ! Florent arrive juste après. Florent et Brigitte ouvrent l’enveloppe noire : sans surprise, cette étape est éliminatoire ! Ils sont donc définitivement éliminés et donnent leur amulette à Héléna et Anthony.

Pékin Express : au royaume des dragons, le replay de l’épisode 6

Si vous avez loupé ce 6ème épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. 👉 Rendez-vous vendredi prochain à 21h10 sur M6 pour la suite de « Pékin Express : au royaume des dragons ».