Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 7 du 17 avril 2026)

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Pékin Express du vendredi 17 avril 2026, éliminé – C’est parti pour la septième étape de « Pékin Express : au royaume des dragons ». On retrouve les binômes à Lijiang, au sud-ouest de la Chine, pour le départ de cette nouvelle étape.





Première mission : ils doivent livrer 50 pépinos (petits fruits entre le melon et la poire) en triporteur à 500m de là. Et sur des rues pavées, c’est très compliqué !







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Place ensuite au stop, Sébastien et Julien rejoignent Stéphane les premiers mais ce n’est pas encore gagné ! Ils ont des planchettes de bois et doivent construire la tour la plus haute ! Stéphane arrêtera le chrono à 15h30, les 3 binômes qui auront la tour la plus haute se qualifieront pour l’épreuve d’immunité. Arrivés les 1ers, ils ont du coup plus de temps que les autres.

Au final, quand le chrono s’arrête, sont qualifiés : Sébastien et Julien, Laurent et Frédéric, et Anthony et Anna !



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Place à la recherche d’habitations. Et le lendemain, épreuve d’immunité, sur l’eau. D’abord une course en barque, Sébastien et Julien finissent derniers et sont donc éliminés. Laurent et Frédéric affrontent Anthony et Anna sur une épreuve de joute. Et c’est Anthony et Anna qui remportent finalement la victoire et l’immunité.

Pour la fin de l’étape, place à « l’extra time ». L’équipe qui finira avec le tee-shirt rouge fera un bond en avant de 30 min ! Anthony et Anna décident de le donner à Laurent et Frédéric. Ils partent avec une minute d’avance.

Et à la fin de l’étape, Anthony et Anna sont premiers ! Mais pour savoir si c’est la victoire, il faut attendre l’arrivée du binôme au tee-shirt rouge.

Jade et Joey sont avant-dernières et elles sont l’extra-time ! Laurent et Frédéric arrivent derniers. On découvre ensuite les horaires d’arrivée de tous les binômes. Anthony et Anna confirment leur victoire, ils remportent cette étape et l’amulette. Et Jade et Joey restent avant-dernières, l’extra-time n’a rien changé car elles avaient plus de 30min d’écart avec le binôme devant eux.

Et le binôme éliminé est…

Place au duel final. Jade affronte Laurent. C’est serré et c’est finalement Laurent qui revient le premier et qualifie son équipe ! Pour Jade et Joey, tout se joue avec l’enveloppe noire. Et malheureusement, l’étape est éliminatoire, elles sont éliminées ! Elles décident de remettre leurs amulettes à Laurent et Frédéric.

Pékin Express : au royaume des dragons, le replay de l’épisode 7

Si vous avez loupé ce 7ème épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. 👉 Rendez-vous vendredi prochain à 21h10 sur M6 pour la suite de « Pékin Express : au royaume des dragons ».