Danse avec les Stars, estimations finale : Juju Fitcats gagnante ? (SONDAGE)



Publicité





Alors que la grande finale de « Danse avec les Stars » saison 15 se déroule en direct ce vendredi soir sur TF1, notre sondage en ligne donne déjà une tendance très claire à quelques heures du verdict.











Publicité





Selon les derniers résultats enregistrés, c’est le duo formé par Juju Fitcats et Jordan Mouillerac qui prend largement la tête avec 45,54 % des votes. Très populaires depuis le début de la saison, ils semblent avoir conquis le cœur des internautes, qui les placent en favoris pour la victoire finale.

Derrière, Emma et Dorian Rollin arrivent en deuxième position avec 28,17 % des suffrages. La chanteuse révélée dans la Star Academy 2024 a su séduire grâce à sa progression constante et ses prestations saluées par le jury.

Enfin, Samuel Bambi et Ana Riera ferment la marche avec 26,29 % des votes. Un score serré qui montre que rien n’est totalement joué, même si le duo accuse un léger retard face à ses concurrents.



Publicité





Ces estimations restent bien sûr indicatives, mais elles reflètent une véritable tendance à quelques instants de l’annonce officielle. Le suspense reste entier : les votes du public ce soir pourraient encore tout faire basculer.

Rendez-vous en fin de soirée pour découvrir quel couple soulèvera le trophée de cette saison 15 de Danse avec les Stars !

Sondage Danse avec les Stars 2026