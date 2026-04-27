Plus Belle La Vie du 27 avril 2026 : Ulysse réussit à convaincre le président, Apolline prévient Idriss (résumé + extrait vidéo épisode 570 en avance)

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Plus belle la vie du 27 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 570 de PBLV – Ulysse va finalement réussir à convaincre le président de le laisser terminer le procès dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de son côté, Apolline décide de prévenir Idriss.





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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 avril – résumé de l’épisode 570

Ulysse cherche un nouvel avocat pour Félix, sans succès. Furieuse, Luna lui reproche son attitude à l’audience malgré son excuse d’avoir été drogué, et lui révèle que Félix est au plus mal. De son côté, Léa s’inquiète pour Apolline, qui lui confie que Diane Gallieni serait impliquée dans la mort de son mari. Léa insiste pour prévenir Idriss Salem.

Ariane découvre que Djawad évite les câlins par peur de déclencher son accouchement. Au cabinet, Jennifer met fin à toute ambiguïté avec Isaac, qui lui avoue ensuite être séparé et en instance de divorce.



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Au tribunal, Ulysse obtient de plaider malgré les réticences du président. Diane menace Alice et Apolline pour faire condamner Félix. L’avocate générale requiert 22 ans de prison, mais Ulysse rappelle les incohérences et Félix clame une dernière fois son innocence.

Finalement, Apolline révèle à Idriss que le vrai coupable serait Simon Dutoit, qui les menace et fait tout pour faire accuser Félix. Idriss dit avoir un plan pour le piéger mais il a besoin de son aide…

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VIDÉO Plus belle la vie du 27 avril 2026 – extrait vidéo

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