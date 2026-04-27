Demain Nous Appartient du 27 avril : Ellie confronte Leïla, elle fait un choix (résumé + vidéo épisode 2191 en avance)

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Demain nous appartient du 27 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2191 de DNA – Leïla n’a pas eu le courage d’entrer dans le restaurant pour retrouver Samuel, Noor et Soraya dans votre série « Demain nous appartient ». Mais ce soir, Ellie va la confronter et la convaincre de sauter le pas…





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Demain nous appartient du 27 avril 2026 – résumé de l’épisode 2191

Leïla ne s’est pas rendue au rendez-vous avec Samuel, ce qui le bouleverse profondément. Ellie pense qu’elle a surtout peur et accepte une invitation à dîner chez Victoire pour lui changer les idées.

Malgré les conseils de Kevin de rester à l’écart, Ellie contacte Leïla en cachette et la pousse à dire la vérité à ses filles. Samuel, une fois informé, la soutient et se dit fier d’elle. Le soir, lors du dîner, il boit trop et exprime son mal-être, regrettant d’avoir perdu Leïla.



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De son côté, Leïla finit par trouver le courage d’aller voir ses filles, qui, sous le choc, la serrent rapidement dans leurs bras.

Parallèlement, Diego se rapproche de Bella après sa rupture avec Maud, tandis que Maud avoue regretter leur séparation. Enfin, Chloé aide Karim à préparer un gâteau pour l’anniversaire de Nina. Mais Karim se vexe en apprenant qu’Arthur en a également fait un.

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VIDÉO Demain nous appartient du 27 avril 2026 – extrait de l’épisode

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