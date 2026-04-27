Ici tout commence du 27 avril : Teyssier abattu, Constance comprend tout ! (résumé + vidéo épisode 1423 en avance)

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Ici tout commence du 27 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1423 – Emmanuel est abattu après que Constance soit partie s’installer chez Rose et Marc ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Mais grâce à Charlène et Billie, Constance va tout comprendre au sujet de Noé…





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Ici tout commence du 27 avril – résumé de l’épisode 1423

Constance quitte le domicile et s’installe chez les Leroy, persuadée par le test ADN que Noé est le fils d’Emmanuel, malgré ses dénégations. Avec l’aide de Ferdinand, Teyssier piège Lucile, qui affirme avoir elle-même fait réaliser le test via un détective.

À l’Institut, des rumeurs circulent après l’annulation de la finale du concours de jeunes talents. Teyssier décide donc de reporter la finale du concours au jeu, il écarte Lucile comme mentor de Mehdi. De son côté, Billie revient de Londres pour soutenir Charlène. En enquêtant sur Noé, elles découvrent qu’il est né le même jour et au même endroit que Simon, le fils de Constance et Emmanuel censé être mort à la naissance. Constance réalise que Noé est certainement leur fils à tous les deux !



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Par ailleurs, Coline remarque que Bakary a du mal à s’intégrer et décide de l’aider. Elle lui fait découvrir les lieux puis l’accompagne dans ses révisions, notamment pour un examen de cuisine vegan qui le stresse beaucoup. Pendant l’épreuve, voyant qu’il manque d’inspiration, elle lui souffle une idée de plat en lui faisant croire que l’entraide est autorisée. Grâce à cela, Bakary obtient une meilleure note qu’elle et, ravi, propose de recommencer pour un prochain examen, ce qui met Coline mal à l’aise…

Hector prépare sa masterclass avec l’aide d’Anouk. Leur complicité grandissante intrigue leur entourage, qui y voit un possible rapprochement.

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Ici tout commence du 27 avril 2026 – extrait vidéo

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