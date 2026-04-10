Plus belle la vie spoiler : drame, Ulysse s’effondre et perd connaissance ! (13 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 13 avril 2026 – C’est un drame qui va se produire au tribunal lundi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’il a été menacé de mort, dans l’épisode du lundi 13 avril 2026, Ulysse va faire un terrible malaise en pleine audience et s’effondrer !











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Ulysse a porté plainte suite aux menaces de mort découvertes à son domicile. Luna s’inquiète pour Ulysse mais il assure qu’il ne compte pas se laisser intimider et qu’il donnera tout pour innocenter Félix Arnaud. Ulysse sait qu’il a frappé un gros coup avec la reconstitution mais il s’attend à la riposte d’Alice Bataille…

Et effectivement, Alice prépare elle aussi un gros coup ! Elle fait appel à Charlotte Dubois de la PTS et la fait venir au tribunal pour faire part d’une expérience qu’elles ont fait sous contrôle d’un huissier. Charlotte a versé du sang de porc sur un sweat-shirt identique à celui de Félix. Elle a ensuite mis un puissant détachant : du percarbonate de soude. Au bout de deux lessives et en seulement 3 heures : plus aucune tache sur le sweat et le sang était indétectable au luminol !



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Quand Ulysse commence à prendre la parole, il est pris d’un violent malaise et s’effondre ! Il perd connaissance…