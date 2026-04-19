Plus Belle La Vie spoilers : un grand danger, Boher mal, les résumés jusqu’au 8 mai 2026

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Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 8 mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 mai 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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Dans deux semaines, on peut vous dire qu’Ariane va mener l’enquête alors qu’elle est sur le point d’accoucher. Elle déterre une ancienne affaire et compte bien l’élucider ! Mais Ariane se met en grand danger…

De son côté, Luna tente de réparer les choses avec Idriss, qu’elle a profondément blessé pendant le procès de Félix. Quant à Jean-Paul, il ne va pas bien et ses proches s’inquiètent. Lucie surprend une conversation… Jean-Paul et Léa vont-ils finalement se séparer ?



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Quant à Jennifer, elle se pose des questions sur sa relation avec Isaac…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 27 avril au 1er mai 2026

strong>Lundi 4 mai 2026 (épisode 575) : Avec l’aide d’un proche, Ariane découvre qu’une personne liée à son entourage cache un passé sombre. Tandis que l’attitude de Boher inquiète ses collègues, une nouvelle réjouissante vient apaiser les troubles de Jennifer.

Mardi 5 mai 2026 (épisode 576) : Au commissariat, un allié improbable propose à Ariane de collaborer sur l’affaire en cours. Décidé, Jules cherche à découvrir l’identité d’un mystérieux bienfaiteur. Luna, quant à elle, aimerait réparer les choses avec quelqu’un qu’elle a blessé.

Mercredi 6 mai 2026 (épisode 577) : Face à Djawad, Ariane décide de faire preuve d’honnêteté. Au Pavillon des fleurs, Luna et Blanche reçoivent un cadeau qui ne laisse pas Jules indifférent. Pendant ce temps, Lucie surprend une conversation qui l’inquiète.

Jeudi 7 mai 2026 (épisode 578): Malgré les avertissements de Patrick, Ariane met tout en œuvre pour piéger le coupable. Durant le tutorat, Lucie tente de découvrir la vérité. Au cabinet médical, Riva est persuadé de tenir un scoop.

Vendredi 8 mai 2026 (épisode 578) : Alors qu’Ariane peut accoucher d’une minute à l’autre, le danger se rapproche. De son côté, Jules fait une découverte inquiétante sur le mystérieux bienfaiteur. Troublée, Jennifer se tourne vers Barbara pour un conseil…

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :