Quotidien du 14 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 14 avril 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 14 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


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Quotidien : les invités du 14 avril 2026

🎤 Philippe Caverivière pour son nouveau spectacle « Tu crois que c’est une bonne idée ? », en tournée dans toute la France

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 14 avril 2026 à 19h25 sur TMC.


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