Un dimanche à la campagne du 12 avril : l’émission déprogrammée, quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour ?

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Les fidèles de « Un dimanche à la campagne » devront encore patienter. L’émission présentée par Frédéric Lopez ne sera pas diffusée ce dimanche, une nouvelle fois déprogrammée en raison de la retransmission d’un match de rugby.


Un dimanche à la campagne du 12 avril : l'émission déprogrammée, quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour ?
Capture FTV


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Ce changement de grille n’est pas une première pour le programme dominical de France 2, régulièrement bousculé par les grands événements sportifs. Une absence qui risque de décevoir les nombreux téléspectateurs attachés à ce rendez-vous convivial et intimiste.

Bonne nouvelle toutefois : l’émission fera son retour dès dimanche prochain. Les téléspectateurs pourront alors retrouver un numéro spécial en mode best-of, revisitant les meilleurs moments de l’émission.

Il faudra ensuite attendre le dimanche 26 avril pour découvrir un nouveau numéro inédit. Frédéric Lopez accueillera pour l’occasion Gilbert Montagné, Anne-Elisabeth Lemoine et Paul de Saint Sernin pour un nouveau week-end à la campagne placé sous le signe de la confidence et de la bonne humeur.


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D’ici là, les fans devront donc prendre leur mal en patience avant de retrouver ce moment de télévision hors du temps.

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