Danse avec les Stars 2026 : qui doit remporter la finale ? (SONDAGE)

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À l’issue d’une demi-finale riche en émotions diffusée hier soir, la finale de « Danse avec les Stars » saison 15 est désormais connue ! Ils ne sont plus que trois couples en lice pour décrocher le trophée tant convoité, lors du grand prime en direct prévu vendredi prochain sur TF1.











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Pour accompagner ce moment tant attendu, nous lançons un sondage afin de recueillir vos pronostics ! Qui, selon vous, soulèvera le trophée cette année ?

💃 La chanteuse Emma, révélée dans la Star Academy 2024, continue son impressionnant parcours aux côtés de son partenaire Dorian Rollin. Leur complicité et leur progression constante séduisent semaine après semaine les téléspectateurs comme le jury.

💃 L’humoriste Samuel Bambi et la danseuse Ana Riera ont su créer la surprise tout au long de la compétition. Entre performances techniques et prestations pleines d’énergie, le duo s’impose comme un sérieux prétendant à la victoire.



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💃 La vidéaste et animatrice Juju Fitcats, accompagnée de Jordan Mouillerac, complète ce trio de finalistes. Très populaire auprès du public, elle a su marquer la saison par sa détermination et son évolution sur la piste. En cas de victoire, Jordan conserverait son titre alors qu’il a gagné l’an dernier aux côtés de Lénie Vacher.

À quelques jours de la finale, le suspense est à son comble. Quel couple remportera cette saison 15 de Danse avec les Stars ? Pour prendre la température auprès des internautes, nous vous proposons de participer dès maintenant à notre sondage exclusif et de voter pour votre duo favori !

Danse avec les Stars 2026 – sondage finale

👉 Alors, qui mérite de gagner selon vous ? À vos votes !