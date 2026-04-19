Rugby Top 14 : suivre le match Racing 92 / Stade Français en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Top 14 – suivre la rencontre Racing 92 / Stade Français en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 19 avril 2026 sur Canal+ ! Suite et fin de la 21ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Racing 92 reçoit le Stade Français.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







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Le Racing 92 reçoit le Stade Français Paris ce dimanche soir à la Paris La Défense Arena, en clôture de la 21e journée de Top 14. Ce derby francilien, toujours très attendu, s’annonce particulièrement important dans la course aux phases finales, à quelques journées de la fin de la saison régulière.

Les deux équipes abordent ce choc avec l’ambition de s’imposer dans une rivalité historique souvent très équilibrée, comme l’a montré le match aller conclu sur un nul (20-20). Entre un Racing performant à domicile et un Stade Français bien placé au classement, tous les ingrédients sont réunis pour une rencontre intense et disputée, dans une ambiance électrique.



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Racing 92 / Stade Français la composition des équipes

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring (cap.) ; 14. Hulleu, 13. Manu, 12. Fickou ou Habosi, 11. Naituvi ; 10. Gibert, 9. Carbonneau ; 7. Manyarara, 8 Hughes, 6. Baudonne ; 5. Hill, 4. Lainault ou Tagitagivalu ; 3.Bamba, 2. Tarrit, 1. Kharaishvili ou Gogichashvili.

Les remplaçants : 16. Escobar, 17. Gogichashvili ou Kharaishvili, 18. Taofifenua, 19. Tagitagivalu ou Lainault, 20. Camara, 21. Seunes, 22. Tuisova, 23. Tupou.

Le XV de départ du Stade Français : 15. Ibo ; 14. Laloi, 13. Ezeala, 12. Néné ou Vili, 11. Etien ; 10. Foursans-Bourdette, 9. Abadie ; 7. Macalou, 8. Mapu ou Tanga, 6. Chapuis (cap.) ; 5. Pesenti, 4. Botha ; 3. Melikidze ou P. Alo-Emile, 2. Garcia, 1. Païva ou M. Alo-Emile.

Les remplaçants : 16. Peyresblanques, 17. M. Alo-Emile ou Païva, 18. Azagoh, 19. Tanga ou Mapu, 20. Hirigoyen ou Halaifonua, 21.Motassi, 22. Henry, 23. P. Alo-Emile ou Melikidze.

Racing 92 / Stade Français en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Castres / Toulouse, 21ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.