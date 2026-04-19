Ligue 1 : PSG / Lyon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 20 avril 2026 – PSG / Lyon en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite et fin de la 30ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes.





Un match à suivre ce dimanche soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







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Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir au Parc des Princes, en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le PSG aborde ce choc avec le statut de favori, fort d’une excellente dynamique malgré un calendrier très chargé ces dernières semaines.

Face à eux, les Lyonnais, actuellement en lutte pour les places européennes, comptent bien créer la surprise dans ce classique du football français. Dans une rencontre souvent spectaculaire entre ces deux clubs, l’enjeu est important pour le sprint final : Paris veut se rapprocher du titre, tandis que l’OL doit prendre des points pour rester dans la course à l’Europe.



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PSG / Lyon – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Mayulu, Vitinha, Zaïre-Emery – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

🔵 Lyon (composition probable) : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (c), Kluivert, Abner – Mangala, Morton – Merah – Endrick, Moreira

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre PSG / Lyon ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

PSG / Lyon, 30ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.