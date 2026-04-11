Tout le monde veut prendre sa place : incroyable scénario ce samedi pour Vincent ! (11 avril 2026)

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Mais jusqu’où ira Vincent dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Telle est la question alors que le Champion a signé une nouvelle victoire ce samedi midi.











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Mais aujourd’hui, on peut dire que c’est à un incroyable scénario auquel on a assisté sur la finale. En effet, si Vincent a de son côté totalisé 20 points, son adversaire du jour a fait un score de… 0 !!

Aucun gain donc ce samedi pour Vincent, qui voit sa cagnotte inchangée à 220.000 euros en 178 victoires.

Notez qu’il est à 36 victoires de détrôner Marie-Christine à la première place du classement des plus grands Champions.



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Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 178 victoires, 220.000 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)

Tout le monde veut prendre sa place du 11 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 11 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv