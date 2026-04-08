« S.W.A.T. » du 8 avril 2026 : les épisodes inédits ce soir sur TF1

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« S.W.A.T. » du 8 avril 2026 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 8 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.


Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.

« S.W.A.T. » du 8 avril 2026 : les épisodes inédits ce soir sur TF1
Capture TF1


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« S.W.A.T. » du 8 avril 2026 : vos épisodes inédits ce soir

« Dernière course » : Un voleur de voitures, que l’on pensait mort depuis dix ans, refait surface après la fuite d’un baron de la drogue qui a laissé derrière lui sa collection de bolides, désormais entre les mains de la police. Hondo et son équipe se lancent alors sur la piste des véhicules dérobés et découvrent que l’un d’eux renferme un ordinateur contenant toutes les données du trafiquant en cavale. De son côté, Leon, le frère jumeau de Gamble, prétend d’abord ne rien savoir avant de reconnaître son implication aux côtés du voleur. Partagée entre sa loyauté familiale et ses responsabilités professionnelles, Gamble n’a d’autre choix que de présenter sa démission à Hondo.

« Champs de mine » : Des terroristes russes disséminent des mines antipersonnel à travers Los Angeles dans le but de contraindre les autorités à libérer Dmitri Rykov. Ancien mercenaire du Kremlin réfugié aux États-Unis et détenu par la CIA, ce dernier est censé servir de monnaie d’échange avec la Russie pour obtenir la libération de dix otages américains. Mais l’équipe découvre rapidement que les terroristes n’ont aucune intention de le récupérer : leur véritable objectif est de l’éliminer afin de l’empêcher de les dénoncer. Alors que Rykov est retenu au quartier général du SWAT, les assaillants lancent une attaque d’envergure contre le bâtiment. La Brigade Vingt doit alors s’unir pour défendre sa base.


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Avec : Shemar Moore (Daniel « Hondo » Harrelson), Jay Harrington (David « Deacon » Kay), David Lim (Victor Tan), Anna Enger Ritch (Zoe Powell), Niko Pepaj (Miguel « Miko » Alfaro), Annie Ilonzeh (Devin Gamble), Patrick St. Esprit (Robert « Bob » Hicks)

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