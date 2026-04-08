Top Chef du 8 avril 2026 : l’épisode 6 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

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Top Chef du 8 avril 2026 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 5 de la saison 17 de « Top Chef ». Après l’élimination de Mattéo, la compétition se poursuit.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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Top Chef du 8 avril 2026, le programme de l’épisode 5

Les grands chefs l’ont bien compris : les enfants représentent la clientèle de demain. Pour éveiller leur palais dès le plus jeune âge, de plus en plus de restaurants gastronomiques proposent aujourd’hui de véritables menus spécialement conçus pour eux.

Cette saison, les enfants s’invitent donc au cœur de la guerre des restos ! Les candidats disposeront de 48 heures pour concevoir un restaurant de A à Z : imaginer un concept, créer une décoration et élaborer une carte. Mais le défi se complexifie encore, puisqu’ils devront proposer non pas un, mais deux menus distincts : l’un pour les adultes, l’autre pour les enfants.



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Répartis en trois brigades de trois, les candidats relèveront cette épreuve emblématique avec un double enjeu : séduire les adultes, représentés notamment par François-Régis Gaudry et Charles Patin O’Coohoon, mais aussi convaincre les enfants, souvent les critiques les plus francs.

Qui parviendra à imaginer une expérience capable de ravir toute la famille ?

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.