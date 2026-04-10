Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann prend une décision, Marc porte plainte (épisode du 15 avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1901 du 15 avril 2026 – Yann va prendre une lourde décision dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’il fait un basket avec Hugo, il lui annonce qu’il a décidé de quitter Montpellier !











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Yann va partir marcher dans les Pyrénées alors que Johanna attend qu’il signe les papiers du divorce. Avant son départ, il retourne à l’appartement pour récupérer ses affaires…

Marc, après son agression, quitte l’hôpital. Kira vient le chercher, Marc passe par le commissariat pour porter plainte avant de rentrer chez lui. On lui a volé la fameuse caméra Super 8 et le film qu’elle contenait, mais aussi son ordinateur.

Mais alors qu’Henri Beaulieu a brulé la caméra et le film, Kira dit à Marc qu’elle a filmé le visionnage et ils vont donc pouvoir revoir les images pour comprendre pourquoi il a été volé !



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Et quand Kira rentre, elle parle du cambriolage à Claire, sous les yeux de Dimitri… Elle explique que Marc s’étonne qu’on lui ait volé seulement son ordinateur et une caméra Super 8 qu’il venait d’acheter chez Alix Dardel ! Il comprend que tout est lié aux Beaulieu, il s’inquiète et laisse un message à José…

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