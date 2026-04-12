Sept à huit du 12 avril 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

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Sept à huit du 12 avril 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







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Sept à huit du 12 avril 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Fruits et légumes bradés, vêtements à 1 euro : la chasse aux bonnes affaires sur les marchés du Nord, parmi les moins chers de France.



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Dans « 7 à 8 »

🔵 Gims mis en examen pour blanchiment. A Paris et à Marrakech, révélations sur les soupçons qui pèsent sur le chanteur.

🔵 Document exclusif sur la mort du petit Emile. Habitants du village et proches de la famille parlent pour la première fois.

🔵 Et Charlotte, la gagnante de la dernière saison de The Voice Kids, dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. À seulement 15 ans, Charlotte s’impose comme une voix forte, forgée par un parcours marqué par la maladie et les épreuves. Atteinte d’un cancer et confrontée aux moqueries durant son enfance, elle a trouvé dans la musique une véritable force, de ses débuts en concours jusqu’à sa victoire dans The Voice Kids. Malgré la violence des réseaux sociaux après sa médiatisation, elle transforme les critiques en moteur, notamment à travers son engagement contre le cancer. Aujourd’hui, elle poursuit son rêve et partage son histoire dans son livre Ma revanche, un témoignage émouvant de résilience et de détermination.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 12 avril 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.