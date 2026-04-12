Audiences 11 avril 2026 : « Le vent des sables » leader devant « The Voice »

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Audiences 11 avril 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la rediffusion du téléfilm « Le vent des sables », qui a intéressé 3,23 millions de téléspectateurs pour 19,7% de pda.





C’est devant TF1 avec la nouvelle soirée d’auditions de la saison de « The Voice, la plus belle voix », qui a captivé 2,77 millions de téléspectateurs pour 16,5% de pda.







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Audiences 11 avril 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le numéro inédit de « 100% logique », qui a été suivi par 2,64 millions de téléspectateurs pour 17,4%.

France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,16 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.



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M6 n’est que 4ème avec l’épisode 3 de la saison 6 des « Traîtres », dont le lancement a été suivi par 1,05 million de téléspectateurs pour 6,2% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie