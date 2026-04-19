Sept à huit du 19 avril 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

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Sept à huit du 19 avril 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







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Sept à huit du 19 avril 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Téléphones, jeux vidéo, sacs de luxe, les best-sellers de la seconde main ou les fringues à petits prix. Enquête sur ces enseignes qui promettent de booster votre pouvoir d’achat.



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Dans « 7 à 8 »

🔵 C’est le printemps, l’heure du rush sur les meubles de jardin.

🔵 L’enfant de la camionnette. Enquête sur sa séquestration choquante : pourquoi personne n’a-t-il rien vu ou rien dit ?

🔵 Et Gabriel Attal dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Marqué par une enfance avec un père d’abord dépendant au jeu puis à la drogue, et soutenu par une mère courage entourée de ses trois sœurs formant un véritable clan familial, Gabriel Attal apparaît comme l’un des responsables politiques les plus transparents sur sa vie personnelle. Il évoque sans détour son homosexualité, assumée aux côtés d’un proche du Président, ainsi que son désir de paternité, tout en laissant entrevoir ses ambitions pour 2027. Il publie aujourd’hui En homme libre aux éditions de l’Observatoire.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 19 avril 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.