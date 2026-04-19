Audiences 18 avril 2026 : « Meurtres à Concarneau » leader devant « The Voice »

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Audiences 18 avril 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Concarneau », qui a intéressé 3,73 millions de téléspectateurs pour 22,2% de pda.





C’est devant TF1 avec la nouvelle soirée d’auditions de la saison de « The Voice, la plus belle voix », qui a captivé 3,04 millions de téléspectateurs pour 17,6% de pda.







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Audiences 18 avril 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le numéro inédit de « 100% logique », qui a été suivi par 2,41 millions de téléspectateurs pour 15,2%.

M6 n’est que 4ème avec l’épisode 4 de la saison 6 des « Traîtres », qui a été suivi par 1,15 million de téléspectateurs pour 6,6% de pda.



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France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 732.000 téléspectateurs pour 4,3% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie