« Une année difficile » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (19 avril 2026)

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« Une année difficile », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 19 avril 2026 sur TF1. Un film signé Eric Toledano et Olivier Nakache avec Pio Marmaï et Jonathan Cohen.





A découvrir dès 21h15 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+, via sa fonction direct.







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« Une année difficile » : histoire

Albert et Bruno, criblés de dettes et à bout de souffle, se retrouvent embarqués dans le milieu associatif où ils croisent la route de jeunes militants écologistes. D’abord attirés par les bières et les chips gratuites plutôt que par leurs discours, ils finissent peu à peu par s’impliquer dans le mouvement… sans réelle conviction.

Le casting

Avec : Pio Marmaï (Albert Laprade), Jonathan Cohen (Bruno Ambrosi), Noémie Merlant (Cactus), Mathieu Amalric (Henri Tomasi)



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Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce de votre film.

« Une année difficile » c’est ce lundi soir sur TF1 et TF1+.