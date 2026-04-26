Audiences 25 avril 2026 : « Meurtres en Arbois » leader devant « The Voice »

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Audiences 25 avril 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres en Arbois », qui a intéressé 3,32 millions de téléspectateurs pour 20,4% de pda.





C’est devant TF1 avec les dernières auditions à l’aveugle de la saison de « The Voice, la plus belle voix », qui a captivé 3,05 millions de téléspectateurs pour 18,5% de pda.







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Audiences 25 avril 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le Tournoi des Six Nations féminin, qui a été suivi par 2,35 millions de téléspectateurs pour 15%.

M6 n’est que 4ème avec l’épisode 5 de la saison 6 des « Traîtres », qui a été suivi par 1,19 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.



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France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 680.000 téléspectateurs pour 4,2% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie