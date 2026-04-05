Sept à huit du 5 avril 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

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Sept à huit du 5 avril 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







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Sept à huit du 5 avril 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Heureux évènement à Beauval : la naissance historique d’un bébé singe doré. Immersion exclusive dans l’arrivée de ces singes en France. Un véritable trésor national chinois.



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Dans « 7 à 8 »

🔵 La renaissance de l’enseigne Courtepaille et ses célèbres restaurants ronds au toit de chaume.

🔵 Les secrets de la dune du Pila, l’un des sites naturels les plus visités de France.

🔵 Et Louis Garrel dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Comédien multi-césarisé à l’image de beau gosse du cinéma français, Louis Garrel révèle pourtant un humour inattendu derrière son regard ténébreux. Dans son nouveau film, il plonge dans les années 80, une période plus légère, pour explorer l’adolescence, ses constructions et ses premiers émois amoureux. Il est à l’affiche de « Juste une illusion » d’Olivier Nakache et Éric Toledano, en salle le 15 avril.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 5 avril 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.