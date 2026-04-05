Audiences 4 avril 2026 : « The Voice » leader devant « Meurtres sur la Côte bleue »

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Audiences 4 avril 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec
la nouvelle soirée d’auditions de la saison de « The Voice, la plus belle voix », qui a captivé 3,01 millions de téléspectateurs pour 18,4% de pda.


C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres sur la Côte bleue », qui a intéressé 2,93 millions de téléspectateurs pour 18,2% de pda.

Audiences 4 avril 2026 : « Meurtres sur la Côte bleue » leader devant « The Voice »
Crédits photo : François Lefebvre / FTV / Jara Prod


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Audiences 4 avril 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le numéro inédit de « 100% logique », qui a été suivi par 2,28 millions de téléspectateurs pour 15,2%.

M6 suit avec l’épisode 2 de la saison 6 des « Traîtres », dont le lancement a été suivi par 1,17 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.


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France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1 million de téléspectateurs pour 6,2% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

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