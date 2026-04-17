Sept à Huit : Gabriel Attal dans le Portrait de la Semaine ce 19 avril 2026

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Le magazine « Sept à Huit » mettra à l’honneur l’ancien Premier Ministre Gabriel Attal ce dimanche 19 avril dans son traditionnel « Portrait de la Semaine », diffusé à 19h30 sur TF1.











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Dans ce portrait signé Audrey Crespo-Mara, le responsable politique se livre sans détour, fidèle à sa réputation d’être l’un des rares à se dévoiler autant dans le paysage politique français. Le reportage revient notamment sur son histoire familiale marquée par un père confronté aux addictions – jeu puis drogue – et sur le rôle central de sa mère, décrite comme une « mère-courage », entourée de ses trois filles formant un véritable clan autour de lui.

Au-delà de l’intime, Gabriel Attal aborde également des aspects plus personnels de sa vie, notamment son homosexualité qu’il assume publiquement, ainsi que son désir d’enfant. Des confidences rares qui éclairent son parcours et sa personnalité.

Enfin, difficile d’ignorer les perspectives politiques qui se dessinent : le reportage évoque aussi, en filigrane, l’horizon de l’élection présidentielle de 2027 et les ambitions possibles de l’actuel leader.



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Cette prise de parole intervient alors qu’il publie son ouvrage, « En homme libre », aux éditions de l’Observatoire.

Un portrait à découvrir ce dimanche 19 avril dans « Le Portrait de la Semaine », sur TF1.