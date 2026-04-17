Tennis Madrid : Carlos Alcaraz et Novak Djokovic déclarent forfait

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Le plateau du Masters 1000 de Madrid perd deux de ses têtes d’affiche. Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont tous les deux annoncé aujourd’hui leur forfait pour l’édition 2026 du tournoi madrilène, qui débute le 22 avril.











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C’est d’abord le Serbe qui a confirmé la nouvelle ce vendredi. Gêné physiquement depuis plusieurs semaines, notamment par une blessure à l’épaule droite, Djokovic a choisi de poursuivre sa convalescence et de retarder son retour sur terre battue. « Malheureusement, je ne pourrai pas participer au tournoi de Madrid cette année », a-t-il indiqué, alors qu’il n’a plus joué depuis Indian Wells à la mi-mars.

Déjà forfait à Miami puis à Monte-Carlo, le numéro 4 mondial continue donc d’accumuler du retard dans sa préparation pour Roland-Garros, avec l’objectif de revenir en pleine forme dans les prochaines semaines.

Dans la foulée, Carlos Alcaraz a lui aussi annoncé son retrait. L’Espagnol, touché au poignet droit, traîne une blessure contractée récemment qui l’avait déjà contraint à abandonner à Barcelone. Par précaution, le numéro 2 mondial a préféré renoncer au tournoi madrilène afin de se concentrer sur sa récupération.



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Ce double forfait constitue un véritable coup dur pour le tournoi, qui perd deux de ses principales attractions, dont le joueur local très attendu par le public. Les organisateurs devront désormais composer sans ces deux stars majeures du circuit, à quelques semaines de Roland-Garros.