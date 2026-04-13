Tatiana Silva : que va-t-elle fait après son départ de TF1 ?

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Au lendemain de ses adieux émouvants à l’antenne, une question est désormais sur toutes les lèvres : que va faire Tatiana Silva après son départ de TF1 ?





Dimanche soir, la présentatrice a tourné la page de près de dix ans de météo sur la première chaîne. Mais si son départ a été officialisé vendredi, le flou demeure encore autour de ses projets professionnels. Ni la chaîne ni l’animatrice n’ont, pour l’instant, annoncé de nouveau programme ou de future collaboration.







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Une « nouvelle vie » loin des plateaux ?

Un élément revient toutefois avec insistance : Tatiana Silva ne quitte pas TF1 pour un simple transfert vers une autre chaîne. Elle évoque elle-même un véritable changement de cap, avec l’envie “d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie”.

Selon plusieurs informations concordantes, cette nouvelle orientation pourrait être plus personnelle que médiatique. L’animatrice, devenue maman en 2025, souhaiterait aujourd’hui accorder davantage de place à sa vie de famille, entre Paris et Bruxelles.



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Vers le bien-être et le développement personnel

Autre piste sérieuse : un recentrage sur ses activités autour du bien-être. Tatiana Silva s’intéresse depuis plusieurs années au développement personnel — un sujet qu’elle avait déjà abordé dans son livre « Tout commence par soi ». Elle serait désormais désireuse de développer davantage cette facette de sa carrière, notamment autour du yoga, discipline pour laquelle elle est formée.

Un virage qui marquerait une prise de distance avec la télévision quotidienne, au profit de projets plus personnels, voire entrepreneuriaux.

Un retour à l’écran pas totalement exclu

Pour autant, difficile d’imaginer un départ définitif du paysage audiovisuel. Ces dernières années, Tatiana Silva ne se limitait pas à la météo : elle animait également des magazines comme « 90’ Enquêtes » sur TMC ou « Les Docs du week-end » sur TF1.

Autant d’expériences qui pourraient lui ouvrir la voie à de nouveaux formats, en France ou en Belgique.

Une page se tourne… sans plan annoncé

En réalité, c’est bien ce qui caractérise ce départ : une décision assumée, mais encore entourée de mystère. À 41 ans, Tatiana Silva semble vouloir prendre le temps de construire la suite, loin de la pression quotidienne de l’antenne.