Ici Tout Commence spoiler : Charlène sous pression face à Teyssier qui... (vidéo épisode du 16 avril)

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Ici tout commence spoiler – Emmanuel a le chic pour mettre la pression dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et alors qu’il a choisi de lâcher Bérénice pour coacher Charlène pour le concours, il est déterminée à l’emmener jusqu’à la victoire !











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Alors dans quelques jours, Emmanuel va mettre un joli coup de pression à Charlène… Il lui reproche de ne pas encore être à l’entrainement alors que Bérénice est déjà partie depuis un moment. Et pire, il veut qu’elle remplace Noé par un commis digne de ce nom pioché dans les meilleurs élèves de l’institut !

Mais Charlène est sure d’elle et refuse de céder à la pression de son père. Elle garde Noé et compte bien gagner avec lui !

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1416 du 16 avril 2026 : Emmanuel met la pression à Charlène

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