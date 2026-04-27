« Mariés au premier regard » : Julie et Mathieu vont-ils rester mariés ? Que va-t-il se passer entre Mélanie et Antoine ?

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Alors que le dixièmee épisode de la saison 10 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, vous avez pu voir que Julie et Mathieu allaient prochainement atteindre le point de non retour tandis que Mélanie va finir en larmes.





Mais que va-t-il se passer ? On a déjà les réponses !







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Dans l’épisode 11 lundi prochain sur M6, vous allez découvrir que les choses vont mal tourner entre Mélanie et Antoine. Ils partent en voyage de noces en même temps que Lucile et Alexandre. Mais si tout va toujours pour le mieux entre Lucile et Alexandre, ce n’est pas le cas de Mélanie et Antoine. Mélanie va discuter avec sa soeur et en comparant, elle réalise que son couple avec Antoine n’a rien à voir avec celui de Lucile et Alexandre… Elle craque et pleure ! Et pour cause, Mélanie va acheter un gâteau d’anniversaire pour Antoine et sa seule réaction va être « merci ». Mélanie regrette qu’il ne se rapproche pas d’elle, pas de bisou, il va se coucher de son côté du lit !

Et entre Julie et Mathieu, à quelques jours du bilan avec les expertes, la situation va dégénérer. Ils ont décidé de couper pendant une semaine et ils sont clairement dans une impasse. Sur conseils des expertes, ils se retrouvent dans un endroit neutre. Et si tout semble finalement bien se passer, une discussion sur l’avenir va une nouvelle fois mal tourner et Julie va carrément lui proposer de divorcer !



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Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 4 mai pour suivre l’épisode 11 de « Mariés au premier regard » !